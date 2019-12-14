Главная Новости
14 декабря • обновлено в 14:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Пропагандисты Путина снова попытались прорваться в Киев: их выгнали

3.1т
Читать материал на украинском

Вслед за позорным выдворением из киевского аэропорта российского журналиста "НТВ" Сергея Савина, который не смог подтвердить цель своего визита, украинские пограничники не пустили в страну еще одного пропагандиста Кремля.

Об этом сообщает Telegram-канал "НТВ", подчеркнув, что второго за сутки их сотрудника не пустили в Киев.

В этот раз не смогла попасть в страну корреспондент Александра Тонких.

Новости
Пропагандисты Путина похвастались приездом в Киев: украинцы в гневе

Пропагандистов Кремля не пустили в Украину

Пропагандистов Кремля не пустили в Украину

Отмечается, что поводом для запрета на въезд стало то, что в 2016 году журналистка посещала Крым.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, представительнице росСМИ Тонких запретили въезд в страну на три года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Дина Баронова
Тема
российская пропаганда
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
10
14
Смешно
10
Интересно
2
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Чем больше журналистов не пустят, тем больше куча под кресло президента)) С пустыми балаболами дело иметь вряд ли кто захочет))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Воистину чубатые скакуны боятся журналистов, как чёрт ладана.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Во,йна с журналистами дело абсолютно безнадёжное и проигрышное. То же самое, в своё время, делал совок и, как известно, с треском проиграл. Если бы наши адепты майдана хотели бы быть поумнее, то им бы стоило впустить российских журналистов и устроить ПУБЛИЧНУЮ ДИСКУССИЮ, заработав бы на этом определённый пропагандистский выигрыш. Но умственная отсталость и общее интеллектуальное бессилие вынуждает наших майд,аунов прибегать к жалкому методу "стращать и не пущать".. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Штуцер Лёва, ты как сумел спасти защитить свой мозг от вируса майданизма?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги