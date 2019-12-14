Пропагандисты Путина снова попытались прорваться в Киев: их выгнали

Вслед за позорным выдворением из киевского аэропорта российского журналиста "НТВ" Сергея Савина, который не смог подтвердить цель своего визита, украинские пограничники не пустили в страну еще одного пропагандиста Кремля.

Об этом сообщает Telegram-канал "НТВ", подчеркнув, что второго за сутки их сотрудника не пустили в Киев.

В этот раз не смогла попасть в страну корреспондент Александра Тонких.

Пропагандистов Кремля не пустили в Украину

Отмечается, что поводом для запрета на въезд стало то, что в 2016 году журналистка посещала Крым.

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, представительнице росСМИ Тонких запретили въезд в страну на три года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

На "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский посоветовал российским журналистам не продуцировать фейки и самим приехать в страну, чтобы узнать, как она живет. Свое обращение со стебом он адресовал главному рупору путинского режима Владимиру Соловьеву.

Топ-пропагандист Кремля, главный редактор RT Маргарита Симоньян и спикер МИД РФ Мария Захарова ответили Зеленскому на его приглашение приехать в Украину, заявив, что им запрещен въезд в страну.

Один из главных пропагандистов Путина Владимир Соловьев огрызнулся в ответ на приглашение Владимира Зеленского посетить лично Донбасс.

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