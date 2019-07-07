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Пропагандисты Путина похвастались фото с Медведчуком и Марченко

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Пропагандист Кремля Евгений Попов похвастался снимком с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

В соцсетях он опубликовал фото, на котором также присутствует его жена Оксана Марченко, известная ранее в Украине телеведущая.

"Трёхсторонняя встреча", - подписал он фото. Также вскоре появилась реакция жены Попова, пропагандистки Ольги Скабеевой, которая выразила восторг внешностью Марченко.

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Пропагандисты Путина похвастались фото с Медведчуком и Марченко
Пропагандисты Путина похвастались фото с Медведчуком и Марченко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук выразил гордость тесными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, рассказав, как стал его кумом.

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Персоны
Виктор МедведчукОксана МарченкоОльга Скабеева
Место
Россия
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