Пропагандисты Путина похвастались фото с Медведчуком и Марченко

Пропагандист Кремля Евгений Попов похвастался снимком с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

В соцсетях он опубликовал фото, на котором также присутствует его жена Оксана Марченко, известная ранее в Украине телеведущая.

"Трёхсторонняя встреча", - подписал он фото. Также вскоре появилась реакция жены Попова, пропагандистки Ольги Скабеевой, которая выразила восторг внешностью Марченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведчук выразил гордость тесными отношениями с президентом России Владимиром Путиным, рассказав, как стал его кумом.

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