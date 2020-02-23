В аэропорту "Киев" ("Жуляны") снова отказали в пропуске в Украину двум гражданам России, которые работают в сфере массовой информации.

Как рассказали в Государственной пограничной службе инцидент произошел 22 февраля. Во время оформления рейса "Минск-Киев" пограничники обнаружили среди пассажиров российского писателя и журналиста. Выяснилось, что ранее они посещали оккупированный Россией Крым.

"Житель Санкт-Петербурга 1986 года рождения прилетел в Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир "искал вдохновения" в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве", – сказано в сообщении.

Пропагандистов из России не пустили в Украину

Тем же рейсом, с той же целью, по приглашению той же организации в Киев прилетела также москвичка 1983 года рождения. Россиянка обеспечивает коммуникацию группы компаний, ведущих деятельность на временно оккупированной Крымском полуострове.

А на своем профиле россиянка преподает фото с мероприятий, организованных российскими силовиками, с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием.

Обоим россиянам отказали в пересечении государственной границы Украины и запретили въезд на 3 года. Утром 23 февраля они обратным рейсом улетели в Минск.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аэропорту "Киев" (Жуляны) пограничники запретили въезд в Украину трем российским пропагандистам: все прилетели из Минска для проведения тренингов о манипуляции в СМИ.

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