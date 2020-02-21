Пропагандистам не удался "прорыв" в Киев: выяснилось, кто они. Фото

Пропагандистами, которых в пятницу, 21 февраля, не пустили в Украину для проведения лекции о манипуляции, оказались Дмитрий Сидорин и Андрей Фрольченков, а также редактор запрещенного поисковика "Яндекс" Екатерина Дементьева.

Об этом сообщил в Facebook основатель образовательной платформы "Свободная" и экс-советник главы Минздрава Дмитрий Раимов. Пропагандистов он назвал своими постоянными лекторами (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Сам Сидорин также показал фото из аэропорта "Жуляны" в Киеве. "Ну вот и все. Депортировали из Украины. Успели на прощанье Черниговского нефильтрованного. 3 года невъездной", – написал он под снимком с банками пива.

Пропагандистам не удался "прорыв" в Киев: кто они Facebook Дмитрия Сидорина

Как сообщал OBOZREVATEL, все пропагандисты прилетели из Минска для проведения тренингов о манипуляции в СМИ. Выяснилось, что один из прибывших лекторов сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Владимира Жириновского в Московскую думу, а также является специалистом в вопросах информационной и кибервойны.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!