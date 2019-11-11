"Агент ФСБ и манипулятор!" Пропагандиста "наказали" на львовском телевидении: видеофакт

На львовском телевидении поскандалили пропагандист Руслан Коцаба и координатор общественной организации Всеукраинское волонтерского движения, ветеран АТО на Донбассе Тарас Елейко.

Инцидент произошел в эфире ток-шоу "Говорить великий Львів" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, журналист и блогер Коцаба, которому ранее инкриминировали государственную измену, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен жестко разобраться с протестующими против разведения войск на Донбассе.

Пропагандиста Коцабу "наказали" на львовском телевидении Скриншот из видео

Противников Коцаба назвал ультрарадикалами и заявил, что они наживаются на войне. "Если Зеленский с ними не разберется, он не президент!" – высказался Коцаба.

"Ты агент ФСБ, лжец и манипулятор, пропаг*ндон!" – крикнул ему Елейко и схватил журналиста за ухо.

Пропагандиста Коцабу "наказали" на львовском телевидении Скриншот из видео

Ведущий встал на защиту ветерана, призвав проявить уважение к бывшему бойцу. "Прекратите, вы не воевали!" – поставили на место Коцабу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Кремля, политолог с Донбасса Владимир Корнилов, который сбежал в Россию, похвастался паспортом РФ.

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