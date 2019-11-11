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11 ноября • обновлено в 23:01
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"Агент ФСБ и манипулятор!" Пропагандиста "наказали" на львовском телевидении: видеофакт

2.2т
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На львовском телевидении поскандалили пропагандист Руслан Коцаба и координатор общественной организации Всеукраинское волонтерского движения, ветеран АТО на Донбассе Тарас Елейко.

Инцидент произошел в эфире ток-шоу "Говорить великий Львів" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, журналист и блогер Коцаба, которому ранее инкриминировали государственную измену, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен жестко разобраться с протестующими против разведения войск на Донбассе.

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Пропагандиста Коцабу "наказали" на львовском телевидении

Пропагандиста Коцабу "наказали" на львовском телевидении

Скриншот из видео

Противников Коцаба назвал ультрарадикалами и заявил, что они наживаются на войне. "Если Зеленский с ними не разберется, он не президент!" – высказался Коцаба.

"Ты агент ФСБ, лжец и манипулятор, пропаг*ндон!" – крикнул ему Елейко и схватил журналиста за ухо.

Пропагандиста Коцабу "наказали" на львовском телевидении

Пропагандиста Коцабу "наказали" на львовском телевидении

Скриншот из видео

Ведущий встал на защиту ветерана, призвав проявить уважение к бывшему бойцу. "Прекратите, вы не воевали!" – поставили на место Коцабу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Кремля, политолог с Донбасса Владимир Корнилов, который сбежал в Россию, похвастался паспортом РФ.

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Читайте все новости по теме "Отвод войск на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Отвод войск на Донбассе российская пропаганда
Персона
Руслан Коцаба
Место
Украина
Тег
пропаганда
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Я не знаю, откуда у этого журналиста такие железные нервы, но даже я не выдержала бы. Если бы этот вертлявый дрищ-атошник схватил меня за ухо, я бы точно разбила ему рожу.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Как обычно, адепты майдана продолжают преследовать журналистов и простых украинцев за то, что они имеют альтернативную точку зрения. Насаждение тоталитарного совка б.анд,ер.овск,ого типа в Украине теперь уже видно всем! Про европейский вектор развития Украины можно забыть.
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