"Вам мало не покажется!" Пропагандист Путина поскандалил с украинцем из-за Зеленского

На российском пропагандистском телевидении разгорелся скандал между одиозным ведущим канала "Россия 1" Евгением Поповым и украинским экспертом Вадимом Трюханом.

Поводом для стычки стало нежелание президента Украины Владимира Зеленского общаться с россиянами по приезду на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Трюхан на передаче "60 минут" высмеял Попова за это, чем и разозлил его (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Что, у Евгения Попова было назначено время для интервью Зеленскому? Я не слышал. Это нормально, когда у человека, который управляет государством, есть определенная программа, а на него бросаются?" – удивился он, комментируя первую встречу пропагандистов путинского режима с Зеленским в США.

Евгений Попов Скриншот видео

Однако Попова зацепила эта реплика, и он тут же взорвался угрозами в адрес своего оппонента в студии.

"Следите за тем, что вы говорите! Я ни на кого не бросался! А сейчас на вас я брошусь, и вам мало не покажется! Следите за тем, что говорите! Ваш солнышко-ибн-Зеленский окружил себя восьмью охранниками, демократ ваш, которого вы выбрали! Не на велосипеде приехал сюда! Боится под черными очками, садится в машину и не отвечает на вопросы. Не надо меня учить журналистике, пока я не начал вас учить дипломатии!" – огрызнулся рупор Кремля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

изначально Зеленский проигнорировал Попова в Нью-Йорке , чем разозлил пропагандиста. Тот пожаловался, что у президента Украины охрана лучше, чем у Путина, Трампа и Порошенко.

Позже он все-таки пообщался с пропагандистом и ответил на язвительный вопрос о давлении Трампа. Зеленский подчеркнул, что на президента независимой страны никто не может давить.

Также Зеленский сказал, что не намерен ничего просить у американского лидера, поскольку Украина – сильная страна, которая сама может помогать другим.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал