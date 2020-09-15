Так, друзья, сегодня будет большой и интересный пост на одну из самых популярных тем в моём блоге — разоблачение советских пропагандистских книжек, которые с в огромном количестве издавались в СССР. Я уже рассказывал о том, как детей с самого раннего детства учили любить Ленина и о том, как выглядела пропаганда в детских журналах — а сегодня подробно расскажу и покажу, как пропагандировали совок в различных советских учебниках по языку и чтению.

Для начала расскажу, о чём вообще идёт речь. В СССР издавалось огромное количество учебников по языку и развитию речи, а также всевозможные вспомогательные "книги для чтения" — которые предлагалось читать детям в качестве факультатива либо дома. Номинально книги должны были учить языку и развивать речевые навыки — но на самом деле они являлись замаскированными учебниками соковой пропаганды — так как были насквозь политизированными, и вместе с навыками чтения и письма старались привить ребёнку основы совкового мировоззрения и максимально забить голову совковыми тезисами, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

По большому счёту это является преступлением — никто не вправе забивать детскую голову какими-либо политическими или религиозными догмами — потому что в последствии многим будет сложно избавиться от детских впечатлений, наброшенных на детский ум, лишённый критического восприятия. Подобное явление называется импринтингом — когда человек ставит первые детские эмоции и впечатления выше рациональных аргументов, полученных в зрелом возрасте.

Именно поэтому вы можете видеть множество любителей совка в возрасте 40+, это та самая "целевая аудитория" подобной литературы — они застали СССР в детском возрасте (не успев столкнуться с трудностями взрослой жизни в совке) и были обработаны подобными книжками. Критика советского строя наталкивается в сознании у таких людей на позитивные впечатления детства (которое прошло в тени совковой пропаганды) — что заставляет их с пеной у рта защищать совок. Немало их вы встретите и в комментариях к этому посту)

Однако хватит предисловий. В сегодняшнем посте рассказываю и показываю замаскированные учебники совковой пропаганды и то, чему они учили.

02. Первая же картина в этом посте будет оглавление одной подобной книжки — которое весьма красноречиво расскажет вам о содержании подобной литературы. Я перечитал и пересмотрел несколько десятков подобных книг и нашёл один любопытный парадокс — во времена "развитого совка" периода сталинизма пропаганды в таких книгах было не так и много — за исключением пары портретов Ленина и Сталина, её практически не было. Но чем ближе дело шло к концу СССР, тем градус маразма нарастал всё больше — видимо, совки чувствовали свой скорый конец и старались максимально забить головы детей пропагандой.

Оглавление на картинке ниже — из издания второго тома "Книги для чтения" 1989 года. В стране вовсю шла Перестройка, до конца СССР оставалось меньше двух лет, а детям забивали головы вот таким. Один раздел был посвящён весне, природе и птичкам, а остальные грозили борьбой за советскую родину, вечным дедом Лениным и войной за мир во всём мире.

03. Вообще все подобные книги, изданные во времена брежневщины и во времена позднего совка, были на удивление похожими и одинаковыми. Названия могли быть разными — "Букварь", "Спутник букваря", "Книга для чтения", "Родная речь" и так далее, но суть и содержание всегда оставалось одним и составлялось по единой модели — в книге было небольшое количество вспомогательной информации о природе, птичках и деревьях в лесу, о том как красиво когда наступает весна и как холодно бывает зимой, а потом вдруг детям вывали информацию о героическом октябрьском перевороте, о великой красной армии которая воюет за мир во всём мире, о вечно живом дедушке Ленине и о великой стране СССР. Закончить книгу могли каким-нибудь нейтральным рассказом о весёлых мышатах и дружных утятах в живом уголке у пионеров.

Вы можете легко проверит это сами — откройте любую подобную книгу, и вы легко убедитесь в том, что все они написаны по этой модели. Открываем "Русский язык в картинах" 1965 года издания, и что мы видим? Сразу же мы видим рассказ о делах пионеров под красным советским флагом:

04. Чуть дальше видим россказни про незаконный большевистский переворот и спецоперацию по захвату власти, названнную "Великой Октябрьской Революцией" — из книги в книгу повторяется бесчисленное множество вариации картины на тему "штурм Зимнего дворца" и россказни о том, что это было очень хорошо:

05. Дальше детям, изучающим русский язык, нужно обязательно узнать о красной армии, которая воюет за мир во всём мире — хочет всех захватить и чтобы после этого бльше никогда не было войн! Обалдевшим третьеклассникам рассказывают о военных специальностях, которые пригодятся им в будущих войнах за Родину на расстоянии в 5000 километрах от неё — например в войне за мир во всём мире в Афганистане.

06. Ну а дальше "Русский язык в картинках" 1965 года рассказывает детям о совковой символике и рисует выборы, которых нет — белобрысый Шурик и Эллочка Людоедка в шапке из мексиканского тушкана опускают в деревянную урну бюллетень. Как говорится, лучше высечь самих себя совки не могли — так как известно, что никаких выборов в СССР не было, они были формальным ритуалом голосования за одного-единственного партийного кандидата.

07. Идём дальше, открываем "Родную речь" 1978 года, предназначенную (внимание!) для чтения в первом классе! То есть уже с семилетнего возраста детям вливали в глаза и уши пропаганду, подавая совок как единственно возможную безальтернативную действительность. Как только первоклассник открывает книгу — как его тут же моментально встречают красные пятиконечные звёзды в различном агрегатном состоянии:

08. Дальше первокласснику рассказывают о великой красной армии, которая воюет за мир во всём мире и рассказывает о врагах — тех, кто ненавидит нашу мирную, трудовую страну, которая мирным трудом прямо сейчас готовится напасть на Афганистан.

09. Дальше повторяют советскую ложь о "дружбе народов". Кстати, если в пятидесятые годы советского солдата рисовали обнимающимся с французами и американцами — союзниками в войне — то к 1978 году в пантеоне "дружественных народов" остались только какие-то азиатские рыбаки в плетеных шляпах, негры и индейцы. Интересно, хоть один советский ребёнок задумывался о том, почему совок "дружит" со всякими слаборазвитыми странами и снабжает их оружием, подстрекая к войнам и нестабильности в мире?

P.S. да, там ещё слева вон стихотворение про Вечно Живого Деда — куда ж нам без него!

10. Идём дальше, открываем учебник "Родная речь" 1980 года. Вначале бдительность ребёнка немного усыпляют рассказами о лесе и рыженьких лисичках — пушистых комочках-сестричках, а потом ТА-ДАММ! Опять россказни про октябрьский переворот и бесконечные вариации картинок на тему бегущих матросов и солдат. Начинается совковая путаница и прививание привычки к двоемыслию — день революции празднуем в ноябре, но на самом деле она октябрьская, Ленин умер — но на самом деле он вечно живой и т.д.

11. Отдельный разворот книги посвящён совковому гербу и его восхвалению. Причём про герб не просто рассказывают в нейтральном ключе — а именно что воспевают, лишая ребенка критического взглядя на вещи, параллельно прививая ненависть к другим странам (живущим свободно) и ругая их гербы:

12. Сейчас будет самая мякотка, не переключайтесь! Как я уже писал в начале поста — градус неадеквата подобных книженций многократно возрос к концу совка. Давайте посмотрим на издание "Книга для чтения" 1989 года, подготовленное для второго класса. Название вроде вполне нейтральное и спокойное, ничто не предвещает:

13. Разворачиваем книгу... А там пропаганда начинается буквально с первых страниц, уже без предисловия в виде птичек-лисичек и рассказов о скворечниках в преддверии весны. На второклассника громогласно обрушиваются строки лживого советского гимна:

14. Дальше авторы книни без лишних обиняков учат ненавидеть "проклятый царизм", пытаясь разжечь ненависть к хорошо одетым детям, дразня их "барчуками" и прочими обидными словами. Шариковщина в чистом виде:

15. Потом совки начинают приставать к детям со своими дурными вопросами. "Как изменилась жизнь трудящихся после революции?" — стали жить в десять раз хуже и попали в кабальное колхозное рабство, которые было хуже крепостного права. "Что дала советская власть трудовому народу?" — концлагеря ГУЛАГа и отсутствие паспортов до 1974 года.

16. Помимо россказней об Октябрьском перевороте, войне и армии, совки также пытались навязать детями свои представления об истории. Главным образом, касающиеся того, что человек всегда должен пожертвовать собой, сгореть в танке, заблудиться в лесу или утонуть в болоте во имя царя и государства — под каким флагом оно бы не выступало. Это скрепа! Совки с гордостью рассказывают про мифического несуществующего Ивана Сусанина, который завёл "поляков" (на самом деле беларусов из ВКЛ) в леса и там героически погиб за царя. Кстати, а кто об этом рассказал, если все погибли)?

Рядом размещают рассказ об "Отечественной войне 1812 года" (термин, выдуманный царизмом в середине XIX века), где против захватчиков "поднялся весь народ" (поздние совковые выдумки):

17. Но тут же советские шизофреники забывают, о чём говорили ранее, и спустя десяток страниц повествуют о "крепостной неволе", в которой жил весь народ при царе. Это что же получается, что в "Отечественной войне" 1812 года весь народ поднялся на защиту крепостной неволи? Я запутался.

18. Второй том "Родной речи" 1989 года тоже поддерживает общий градус неадеквата, и сразу же, с первых страниц, без россказней о скворечниках и дятлах в зимних дуплах пугает второклассника надписью "В БОРЬБЕ ЗА СОВЕТСКУЮ РОДИНУ" и вскрикивает заголовком "РОЖДЕНИЕ АРМИИ". Той самой, которая прямо на момент написания и выхода книжки занималась убийством миллиона афганцев.

19. Это оттуда же. Бесподобное) Детям рассказывают о "подвиге" Щорса, который заключается в том, что товарищ Щорс припёрся в Украину, зачем-то обозвал её "нашим родным советским простором", а затем увидел машину с "сине-желтым петлюровским флажком" (Бандеры как собирательного врага всего совкового тогда ещё не существовало) и кинул в украинцев гранату. Как говорится, занавес.

20. Дальше идёт очередное надрачивание на советский космос:

21. И очередные оды красному флагу в совковом шизофазическом стиле а-ля "с каймой народной как звезда, и всем врагам уже пизда". Всё, я больше не могу, читайте это сами.

Как видите, подобные книги, выпущенные под названиями "Родная речь", "Книга для чтения" и другими подобными были замаскированными учебниками советской пропаганды — которые на самом деле имели цель не научить детей языку, а научить любить совок. Абсолютно всё их содержание оформление и смысл были подчинёны этой цели.

Огромное количество людей выросло на подобных книгах — и те, кто не привык мыслить самостоятельно и критически, не избавился от этой пропаганды до сих пор...

Такие дела.

А в комментариях напилите, что вы обо всём этом думаете, интересно.