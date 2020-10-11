Пропаганда в СССР: как детей учили любить Ленина и ненавидеть "врага"

Массовая пропаганда в СССР началась с момента его образования, поскольку пришедшие к власти большевики в действительности не имели всенародной поддержки. Основные клише пропаганды внушались уже с раннего детства при помощи детской литературы.

Соответствующие выдержки из детских книг и журналов 20-30-х годов опубликовал в своем блоге Максим Мирович.

Так, почти сразу после смерти Ленина в 1924 году появился "культ деда, который умер, но продолжает быть вечно живым", пишет блогер. Подписчикам многих государственных изданий в качестве ценного приза тогда дарили открытки "Ленин в гробу". Именно в 20-е годы в СССР восхваление вождя коммунистов приобрело черты религиозного культа.

Культ Ленина в СССР появился почти сразу после его смерти в 1924 году Максим Мирович / livejournal.com

Пропаганда в СССР: детям рассказывали, как плохо люди жили при царе Максим Мирович / livejournal.com

В 20-е годы в СССР восхваление Ленина приобрело черты религиозного культа Максим Мирович / livejournal.com

Сначала детям рассказывали о плохой жизни до Ленина – при царе. Немного позже в детскую литературу проникла тема "вечной войны": детям внушали, что едва ли не весь мир хочет завоевать СССР. А "вражескими странами" в основном считались те, где не было у власти коммунистов.

В детской литературе в СССР присутствовала тема войны Максим Мирович / livejournal.com

"Вражескими странами" в СССР считались те, где не было у власти коммунистов Максим Мирович / livejournal.com

Пропаганда в СССР: детям внушали, что весь мир хочет завоевать СССР Максим Мирович / livejournal.com

Кроме того, с помощью пропаганды в 1920-х годах большевики пытались создать иллюзию благополучия. В детских книжках и журналах показывали стройки, заводы, военную технику, пароходы и позже – полеты в космос.

С помощью пропаганды в 1920-х годах в СССР пытались создать иллюзию благополучия Максим Мирович / livejournal.com

Пропаганда в СССР: в детских книжках и журналах показывали стройки, заводы, военную технику Максим Мирович / livejournal.com

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