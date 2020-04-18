Пропаганда не дремлет: собраны самые популярные плакаты СССР
Во времена СССР пропаганда создавала агитационные плакаты, которые затрагивали все сферы жизни граждан.
На советских плакатах были короткие громкие лозунги, и картинка всегда призывала к неким действиям.
Например, агитационные плакаты призывали к борьбе с преступниками, лодырями и "врагами Советского союза". Самыми известными были плакаты с военными лозунгами. Так, "Родина-мать зовет!" появился в годы Второй Мировой войны. Также широко стал известен красноармеец, который спрашивал: "Ты записался добровольцем?".
Кроме того были и бытовые плакаты, которые должны были воспитывать культуру у советских людей.
Предлагаем далее увидеть самые известные агитационные плакаты СССР разных лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Архитектор объяснил популярность "хрущевок" и девятиэтажек в СССР.
Ранее OBOZREVATEL рассказал, какая была в СССР бытовая техника, и кто мог ее купить.
Также ранее сообщалось, какой макияж был в моде в СССР.
В СССР режиссеры заимствовали сюжеты иностранных фильмов и переснимали их на советский лад.
Советские самолеты Ту-104, Ту-124 и Ан-10 считались самыми аварийными и опасными за все время их эксплуатации.
Собран топ-14 настольных игр времен СССР, о которых мечтали советские дети.