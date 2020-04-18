Пропаганда не дремлет: собраны самые популярные плакаты СССР

Во времена СССР пропаганда создавала агитационные плакаты, которые затрагивали все сферы жизни граждан.

На советских плакатах были короткие громкие лозунги, и картинка всегда призывала к неким действиям.

Например, агитационные плакаты призывали к борьбе с преступниками, лодырями и "врагами Советского союза". Самыми известными были плакаты с военными лозунгами. Так, "Родина-мать зовет!" появился в годы Второй Мировой войны. Также широко стал известен красноармеец, который спрашивал: "Ты записался добровольцем?".

Кроме того были и бытовые плакаты, которые должны были воспитывать культуру у советских людей.

Предлагаем далее увидеть самые известные агитационные плакаты СССР разных лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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