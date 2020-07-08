Проникновенный пост о смерти на войне тронул украинцев

В сети стал резонансным пост о том, как воины переживают смерть побратимов на российско-украинской войне и какие трагические истории скрываются за словами "груз 200".

Текстом поделился на своей странице в Facebook журналист Филипп Гоголь. Сообщение уже успело набрать 1,5 реакций, около 200 комментариев и 1,6 тыс. распространений.

Ниже приводим полный текст без изменений.

Знаете, что таится за цифрой 200? Это когда во время боя ты слышишь крик побратима: "С*ка, давайте сюда, он еще дышит!!!". И в самых сложных условиях, забыв о стерильности, грязными дрожащими руками засыпаешь "Целокс" и шепчешь, как молитву: "Тихо, тихо, браток. Ты чего, сейчас, сейчас все будет... Все будет!".

Когда развалившийся УАЗ выжимает сумасшедшую скорость, и под выстрелами отчаянный водитель выводит машину из-под обстрела, а фельдшеры под безумие "танца" старой развалюхи-скорой пытаются сотворить чудо... И, положив руку на плечо, говорят водителю: "Не суетись, вот и все"...

Когда в холодные стены морга приезжает командир, побратим и дает новую форму. Так положено. Так нужно. И курит сигарету за сигаретой, только кадык ходит ходуном, а надо родным сообщить. И, знаете, мужчины плачут...

Это долгий путь навеки домой и мать на коленях у порога, безумие воя. И молчишь, только повторяешь, как мантру: "Простите... Простите... Не уберегли"...

И ребенок с испуганным взглядом, он еще не понял – папы больше нет! И вой вдовы, такая молодая, им бы жить, с*ка война!!!

Это стук земли по крышке гроба и водка на поминках. Она не берет, а перед глазами лента на фото, тогда перед выездом... Он так смеется. Это цифра 200, за ней судьба, за ней жизни. Просто цифра, а за ней...

В комментариях под откровенной исповедью украинцы также не сдерживали эмоций и делились своими переживаниями из-за трагедии войны на Донбассе.

"Когда привезли первого, рвало душу. Олег рос на глазах, Лифинцев, один из сбитого ИЛ. Затем второй, воспитывал моего сына, Максименко, педагог от Бога. Рвало сердце. За каждого погибшего эти животные должны заплатить жизнью", "Дорогая цена для свободы Украины. И люди ее платят. Преклоняюсь", "Это очень болит", "Не просто слова – крик души! Спасибо, а то забыли, что у нас идет война! Героям Слава!", "Слезы... Проклятая Рашка", – пишут патриоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее доброволец Василий Поддубный, автор книг о войне на Донбассе, поразил сеть криком души о жизни на передовой. Прежде всего в нем он обратился к мирным жителям и тем, кто использует риторику в отношении украинских бойцов: "Я вас туда не посылал".