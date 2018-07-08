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"Проклятая война!" Опубликованный Порошенко снимок всполошил тысячи украинцев

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Президент Украины Петр Порошенко растрогал пользователей сети снимком, на котором изображен военнослужащий на Донбассе с маленьким ребенком на руках.

Фото он опубликован на своей странице в Facebook, где и развернулось бурное обсуждение.

"Это - солдат Николай Пилькевич из 30-й отдельной Новоград-Волынской Ровенской механизированной бригады. Когда держишь на руках такое сокровище, прекрасно понимаешь, за что борется Украина, почему не сдается, почему не договаривается с врагом о капитуляции", - подписал президент.

За несколько часов снимок лайкнули более 5 тысяч пользователей, более 700 - поделились постом.

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Десятки украинцев комментируют фото.

"Проклятая война"; "Украина борется за будущее, на фото все видно"; "Маленький котеночек", "Мирного неба"; "Ненасытная Россия"; "Слава Украине! Слава народу Украины!" - отмечают пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть растрогало фото пса, охранявшего погибшую подругу.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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