"Проклятая орда": по Крыму прошла волна митингов

В оккупированном Россией Крыму прошли несколько митингов против одобренной Кремлем пенсионной реформы, которая предусматривает повышение возраста для выхода на пенсию.

Как пишут "Крым.Реалии", 22 июля митинг прошел в Феодосии, в котором принимали участие коммунисты, представители ЛДПР и рядовые жители города.

Митингующие требовали отставки премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, а пенсионную реформу называли "политикой геноцида".

"Две недели назад проклятая орда единоросов "государственного совета Крыма" одобряет пенсионный геноцид, продвигаемый Медведевым. Проклятая орда депутатов-единоросов два дня назад в первом чтении принимает этот волчий, антинародный, антиконституционный законопроект. Власть Медведева ненавидит собственный народ, они делают все, чтобы мы быстрее попали в гроб", – заявил на митинге первый секретарь крымских коммунистов Сергей Богатыренко.

За пару дней до этого, 20 июля, митинг против пенсионной реформы прошел и в Севастополе. Митингующие приняли резолюцию с требованием отозвать закон о реформе и просьбой вмешаться президента РФ Владимира Путина.

Еще в начале июля подобный митинг прошел также в Симферополе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Крым настигла новая проблема с дорогами.