"Проклятая орда единороссов!" Крымчане выступили против России

В оккупированной Феодосии провели митинг против повышения пенсионного возраста в России.

В акции протеста приняли участие "коммунисты, представители партии ЛДПР и неравнодушные граждане", сообщает местное издание "Кафа".

"Почему деньги, которых не хватает, власть берет у народа? Почему власть не возьмет это дело у олигархов, почему правительство помогает олигархам, субсидирует их из государственного бюджета? Думаю, выводы вы сделаете сами", - заявил первый секретарь местного горкома КПРФ Алексей Пузанов.

Первый секретарь "крымской организации" КПРФ Сергей Богатыренко потребовал "отставки правительства Медведева" и назвал российскую пенсионную реформу "политикой геноцида".

"Две недели назад проклятая орда единоросов Государственного совета Крыма одобряет пенсионный геноцид, продвигаемый Медведевым. Проклятая орда депутатов-единоросов два дня назад в первом чтении принимает этот волчий, антинародный, антиконституционный законопроект. Власть Медведева ненавидит собственный народ, они делают все, чтобы мы быстрее попали в гроб", - отметил Богатыренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию накрыла огромная волна протестов из-за повышения пенсионного возраста.