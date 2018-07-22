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"Проклятая орда единороссов!" Крымчане выступили против России

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В оккупированной Феодосии провели митинг против повышения пенсионного возраста в России.

В акции протеста приняли участие "коммунисты, представители партии ЛДПР и неравнодушные граждане", сообщает местное издание "Кафа".

"Почему деньги, которых не хватает, власть берет у народа? Почему власть не возьмет это дело у олигархов, почему правительство помогает олигархам, субсидирует их из государственного бюджета? Думаю, выводы вы сделаете сами", - заявил первый секретарь местного горкома КПРФ Алексей Пузанов.

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Первый секретарь "крымской организации" КПРФ Сергей Богатыренко потребовал "отставки правительства Медведева" и назвал российскую пенсионную реформу "политикой геноцида".

"Две недели назад проклятая орда единоросов Государственного совета Крыма одобряет пенсионный геноцид, продвигаемый Медведевым. Проклятая орда депутатов-единоросов два дня назад в первом чтении принимает этот волчий, антинародный, антиконституционный законопроект. Власть Медведева ненавидит собственный народ, они делают все, чтобы мы быстрее попали в гроб", - отметил Богатыренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию накрыла огромная волна протестов из-за повышения пенсионного возраста.

Место
Украина
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Макс
Макс
Довго ж дупи просиджували
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Или Хунта или Орда..третьего не дано..Слава Хунте!Слава Криму!))Свободному и незалежному))
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