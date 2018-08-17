МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Даниил Довбун
Даниил Довбун
Волонтер и переговорщик АТОВсе статьи автора

Прокладочки могут сделать тебя дураком

3.1т

Знаешь, в жизни может быть какая-то одна мелочь, расходник. Но весь твой путь она будет выставлять тебя глупцом...

Помню довоенные времена. Я знакомлюсь с девушкой. Боже, как она была прекрасна. А мы ж мужики какие?! Когда нам девушка действительно нравится, то вся эта крутость и суровость падает куда-то в башмаки. И ты с такой аккуратностью относишься к "той самой", чтобы не вспугнуть, не оттолкнуть. Короче... Робеешь.

По работе нужно ехать в австрийский городок Зёльден. Он располагается в Альпах. А в 40 минутах езды очень уютное место для отдыха Вильдшпице. Решаю совместить полезное с приятной. И приглашаю её с собой. Она соглашается. Едем. И вот долгожданный вечер...

Каждый принял душ в своей ванной. Мы вкусно перекусили. Она немного выпила вина. Мы смотрели на огонь в камине. Потрескивали поленья. И я разгорался. Не выдержав этого напряжения, я психанул. "Нужно ложиться спать. Мне рано вставать и ехать в Зёльден" - сказал я.

Она покорно встала и ушла в свою комнату. Но дверь не закрыла. Лишь задёрнула шифоновую занавеску. Включила у себя ночник. И я как лох наблюдал за силуэтом её тела. Как она раздевалась. Расчесывалась. Как легла на кровать.

Если бы этот номер кто-то сделал со мной сегодняшним, то всё бы случилось ещё до еды и вина. Ну, а тогда я сидел и ждал приглашения. Я ж, дурак, думал - "если бы хотела, занавеску не задёрнула бы". Весь мой опыт отношений ограничивался бывшей женой. И моё тупое серое вещество и догадаться не могло, что даже самая красивая всегда найдёт в себе какие-то лишние 100 кг. и будет стесняться, что толстая. В конце концов, какая девушка не хочет оставаться загадкой? Короче..

Моя спутница, скорее всего, лежала и ждала инициативы. А как говорит народная мудрость - лох инициативу не проявляет. Короче, спать мы легли целомудренные. С*ка. Стыдно по сегодняшний день. А всё из-за этой занавески. Гори она огнём.

Началась война. Я давно уже забыл, что такое робость. Приехал на мирную территорию за грузом. Иду по городу. Боковым зрением замечаю, как на летней площадке кафе какой-то мужик раздаёт всем подряд факи и фиги. Летняя площадка прямо на перекрёстке. Я остановился на перекрёстке. Жду зелёный свет. А справа от меня маячит этот чёрт.

Новости
Грязный. Запах перегара. Бедный. Явился к дочке через 13 лет

Я в очках. Делаю вид, что не замечаю. А сам уже думаю - "Кинофильм Горец давно не показывают. С какого х*ра он решил, что бессмертный?". Боковое зрение улавливает движения в мою сторону. Поворачиваюсь. Он факи прямо мне в лицо тычет. Забрало падает. Удар ногой. Черт падает на столики. А вместе с ним и здоровенное стекло, которое было между мной и этим "смертным". И это стекло я не заметил. До сих пор ругаю себя за это. Так попал на деньги, которые были нужны детям.

Позже приехал к давней знакомой в гости. Ну как в гости. Она увидела меня на продуктовой базе, где мы затаривались, и позвала на чай.

Пока она суетилась на кухне, чтобы что-то вкусное быстро сделать, я заметил, что протекает на кухне кран. Спросил есть ли инструменты?! Она с гордым видом принесла отвертку. Понимаю, что никак сам не смогу. Время. Молча вызываю сантехника через сервис "Метнись кабанчиком". Ничего не говорю. Не люблю эти - ох ты ах. Параллельно поддерживаю разговор. Уже не помню о чём. О детях, о бизнесе, о знакомых. Что-то из этого.

И вот она бросает мясо для прожарки. Моет руки. И спрашивает "А ты не мог бы купить прокладку? Магазин в этом доме, с улицы". Конечно могу. "Какую?" - спрашиваю. "Ну не знаю. Тебе виднее. Чтобы ничего не протекало" - отвечает она с тем глупым видом, как девочки обычно делают, чтобы подчеркнуть значимость мужика.

Обуваюсь. Спускаюсь. Думаю, чего это она аптеку магазином называет. Правда аптека в соседнем доме, сразу за хозяйственным. Покупаю прокладки со всеми капельками. Поднимаюсь. Как гордый самец, который справился с задачей, протягиваю ей прокладки. Она растерянно смотрит. Берет. И спрашивает - "А этим можно кран отремонтировать?". И тут я понял, о какой прокладке она говорила и почему в магазин отправляла. До сих пор ржем над этой ситуацией.

И вот намедни я в родном городе. Телефон уже умирает. Точнее батарея. Нахожу в интернете, у кого купить. Заезжаю. Покупаю 2 шт. Проверить получается уже поздно вечером. Оба аккумулятора не заряжаются. С*ка! Звоню менеджеру. И максимально убедительно объясняю, что в их интересах даже в 21:15 ехать открывать офис и менять.

Еду в офис. Встречаемся. Мне без лишних слов дают два новых. Вставляю в свой телефон первый. Включаю зарядку. Ноль на массу. Начинаю ещё больше возмущаться. Беру второй. Собираюсь вставлять. Замечаю маленькую тоненькую плёночку-прокладку на клеймах аккумулятора. Снимаю. Вставляю. Подключаю. "Ух шайтан!" - пошла зарядка. Смотрю на другие аккумуляторы. Там тоже есть эта плёночка. Твою ж мать!

100500 извинений. Целю ручки. Цветы. Шоколад. Неудобно как получилось. Короче...

Как бы ты ни был воспитан, суров или влюблён, будь внимателен к мелочам. Такие вот прокладочки могут сделать тебя дураком.

А я сделал вывод - всё в моей жизни началось с этой гребаной занавески. Так шо нада как-то собраться, взять любимую женщину и поехать в Альпы разрушать это "родовое проклятье". Почему? #патамушолысый

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Даниил ДовбунДаниил Довбун
Место
Украина
Объект
Отношения
Источник
Источник:Facebook Даниила Довбуна
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
1
Смешно
4
Интересно
3
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Московец Леонид
Московец Леонид
А ведь почти все "попадали" в такие ..ситуации..Но время-не повернуть...Опыт сын...ошибок трудных....!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги