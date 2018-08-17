Знаешь, в жизни может быть какая-то одна мелочь, расходник. Но весь твой путь она будет выставлять тебя глупцом...

Помню довоенные времена. Я знакомлюсь с девушкой. Боже, как она была прекрасна. А мы ж мужики какие?! Когда нам девушка действительно нравится, то вся эта крутость и суровость падает куда-то в башмаки. И ты с такой аккуратностью относишься к "той самой", чтобы не вспугнуть, не оттолкнуть. Короче... Робеешь.

По работе нужно ехать в австрийский городок Зёльден. Он располагается в Альпах. А в 40 минутах езды очень уютное место для отдыха Вильдшпице. Решаю совместить полезное с приятной. И приглашаю её с собой. Она соглашается. Едем. И вот долгожданный вечер...

Каждый принял душ в своей ванной. Мы вкусно перекусили. Она немного выпила вина. Мы смотрели на огонь в камине. Потрескивали поленья. И я разгорался. Не выдержав этого напряжения, я психанул. "Нужно ложиться спать. Мне рано вставать и ехать в Зёльден" - сказал я.

Она покорно встала и ушла в свою комнату. Но дверь не закрыла. Лишь задёрнула шифоновую занавеску. Включила у себя ночник. И я как лох наблюдал за силуэтом её тела. Как она раздевалась. Расчесывалась. Как легла на кровать.

Если бы этот номер кто-то сделал со мной сегодняшним, то всё бы случилось ещё до еды и вина. Ну, а тогда я сидел и ждал приглашения. Я ж, дурак, думал - "если бы хотела, занавеску не задёрнула бы". Весь мой опыт отношений ограничивался бывшей женой. И моё тупое серое вещество и догадаться не могло, что даже самая красивая всегда найдёт в себе какие-то лишние 100 кг. и будет стесняться, что толстая. В конце концов, какая девушка не хочет оставаться загадкой? Короче..

Моя спутница, скорее всего, лежала и ждала инициативы. А как говорит народная мудрость - лох инициативу не проявляет. Короче, спать мы легли целомудренные. С*ка. Стыдно по сегодняшний день. А всё из-за этой занавески. Гори она огнём.

Началась война. Я давно уже забыл, что такое робость. Приехал на мирную территорию за грузом. Иду по городу. Боковым зрением замечаю, как на летней площадке кафе какой-то мужик раздаёт всем подряд факи и фиги. Летняя площадка прямо на перекрёстке. Я остановился на перекрёстке. Жду зелёный свет. А справа от меня маячит этот чёрт.

Я в очках. Делаю вид, что не замечаю. А сам уже думаю - "Кинофильм Горец давно не показывают. С какого х*ра он решил, что бессмертный?". Боковое зрение улавливает движения в мою сторону. Поворачиваюсь. Он факи прямо мне в лицо тычет. Забрало падает. Удар ногой. Черт падает на столики. А вместе с ним и здоровенное стекло, которое было между мной и этим "смертным". И это стекло я не заметил. До сих пор ругаю себя за это. Так попал на деньги, которые были нужны детям.

Позже приехал к давней знакомой в гости. Ну как в гости. Она увидела меня на продуктовой базе, где мы затаривались, и позвала на чай.

Пока она суетилась на кухне, чтобы что-то вкусное быстро сделать, я заметил, что протекает на кухне кран. Спросил есть ли инструменты?! Она с гордым видом принесла отвертку. Понимаю, что никак сам не смогу. Время. Молча вызываю сантехника через сервис "Метнись кабанчиком". Ничего не говорю. Не люблю эти - ох ты ах. Параллельно поддерживаю разговор. Уже не помню о чём. О детях, о бизнесе, о знакомых. Что-то из этого.

И вот она бросает мясо для прожарки. Моет руки. И спрашивает "А ты не мог бы купить прокладку? Магазин в этом доме, с улицы". Конечно могу. "Какую?" - спрашиваю. "Ну не знаю. Тебе виднее. Чтобы ничего не протекало" - отвечает она с тем глупым видом, как девочки обычно делают, чтобы подчеркнуть значимость мужика.

Обуваюсь. Спускаюсь. Думаю, чего это она аптеку магазином называет. Правда аптека в соседнем доме, сразу за хозяйственным. Покупаю прокладки со всеми капельками. Поднимаюсь. Как гордый самец, который справился с задачей, протягиваю ей прокладки. Она растерянно смотрит. Берет. И спрашивает - "А этим можно кран отремонтировать?". И тут я понял, о какой прокладке она говорила и почему в магазин отправляла. До сих пор ржем над этой ситуацией.

И вот намедни я в родном городе. Телефон уже умирает. Точнее батарея. Нахожу в интернете, у кого купить. Заезжаю. Покупаю 2 шт. Проверить получается уже поздно вечером. Оба аккумулятора не заряжаются. С*ка! Звоню менеджеру. И максимально убедительно объясняю, что в их интересах даже в 21:15 ехать открывать офис и менять.

Еду в офис. Встречаемся. Мне без лишних слов дают два новых. Вставляю в свой телефон первый. Включаю зарядку. Ноль на массу. Начинаю ещё больше возмущаться. Беру второй. Собираюсь вставлять. Замечаю маленькую тоненькую плёночку-прокладку на клеймах аккумулятора. Снимаю. Вставляю. Подключаю. "Ух шайтан!" - пошла зарядка. Смотрю на другие аккумуляторы. Там тоже есть эта плёночка. Твою ж мать!

100500 извинений. Целю ручки. Цветы. Шоколад. Неудобно как получилось. Короче...

Как бы ты ни был воспитан, суров или влюблён, будь внимателен к мелочам. Такие вот прокладочки могут сделать тебя дураком.

А я сделал вывод - всё в моей жизни началось с этой гребаной занавески. Так шо нада как-то собраться, взять любимую женщину и поехать в Альпы разрушать это "родовое проклятье". Почему? #патамушолысый