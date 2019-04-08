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Пройдут дожди: синоптик уточнила прогноз по похолоданию в Украине

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Во вторник, 9 апреля, в большинстве областей Украины осадки маловероятны, прогнозируется теплая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, на западе атмосферный фронт принесет дожди и похолодание, ожидается +10 +14 градусов.

Максимальная температура воздуха в регионах предполагается днем на уровне +14 +20 градусов.

Пройдут дожди: синоптик уточнила прогноз по похолоданию в Украине

В Киеве вторник ожидается теплый, +18 градусов, без осадков, только вечером местами небольшой дождь.

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В среду погода существенно не изменится, в четверг, 11 апреля, в Киеве похолодает и пройдет дождь.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине погода в апреле будет теплой, но дождливой. По прогнозу синоптиков, весна не будет холоднее нормы.

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