Прохладно, но может припечь: синоптик рассказал, каким будет июнь в Украине

Антон Малиновский Общество 22:42, 27.05.2020 Обновлено: 22:52, 27.05.2020

В июне ожидается погода в пределах нормы с прохладной первой декадой, но иногда температура может резко подниматься вверх.

Об этом заявил начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского Гидрометцентра Владислав Билык, передает Украинское радио. По его словам, в мае погода была нормальной, но на Юге было довольно мало дождей.

"Майская погода близка к норме. Просто мы привыкли, что за последние 20 лет май был достаточно теплым, выше климатической нормы. Поэтому для украинцев он оказался необычным и холодным. По количеству осадков, то их все еще мало и остается угроза засухи в южных регионах нашей страны. В остальных регионах норма осадков выпала", – отметил Владислав Билык.

В июне погода не будет существенно отличаться. Первая декада месяца будет достаточно прохладной, а среднемесячная температура будет колебаться в пределах 18-22 градусов, иногда поднимаясь аж до +39.

Синоптик рассказал, каким будет июнь в Украине

"Первый месяц лета будет похожим на май, то есть не будет существенно отличаться от нормы. В зависимости от региона возможны колебания в пределах одного градуса. Обычно июнь довольно прохладный и дождливый. Если говорить о дождях, то количество осадков будет в пределах нормы. То есть первая декада июня будет довольно прохладной, особенно по сравнению с прошлым годом. Но осадков будет меньше", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL,к 2050 году климатические пояса в мире сместятся и в Киеве погода станет как в австралийской столице Канберре.

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