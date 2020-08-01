Прохладно и с небольшими дождями: синоптики дали точный прогноз погоды в Украине на 2 августа

В воскресенье, 2 августа, в Украине сохранится прохладная и преимущественно сухая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, на западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +21…+26 градусов. В Карпатах без осадков, температура ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

На севере страны облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем в Черниговской и Сумской областях небольшие кратковременные дожди, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +21…+26 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Полтавской области днем местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +21…+26 градусов.

На востоке страны облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременные небольшие дожди, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +21…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 августа самая высокая температура воздуха днем была 34,2 градуса в 1936 году, самая низкая ночью 9,5 градусов в 1885 году.

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, что погода в Украине будет по-летнему жаркой в августе, температурный максимум составит +33 градуса.

Также, по словам Горбаня, ожидается минимальное количество осадков в первой половине месяца.