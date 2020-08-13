Прохладно и дожди с грозами: появился прогноз погоды в Украине на пятницу

Юрий Сергиенко Общество 21:02, 13.08.2020 Обновлено: 21:04, 13.08.2020

В пятницу, 14 августа, погода в большинстве областей Украины будет сухой, только в некоторых регионах ожидаются осадки и грозы.

Максимальная температура воздуха достигнет 29 градусов, сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Небольшие кратковременные дожди и грозы синоптики прогнозируют в Карпатском регионе днем.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 7 до 13 тепла, на побережье морей и Закарпатье чуть теплее – +14+18.

Днем по стране 19-24 градуса, в южной части и большинстве западных областей, кроме востока, до +29.

Прогноз погоды на 14 августа.
Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала на 14 августа грозовые дожди и ветер в некоторых областях Украины.

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