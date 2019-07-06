Прохлада и осадки: синоптики дали весенний прогноз по Украине

В Украине в субботу, 6 июля, опять будет относительно прохладно как для разгара лета.

Кроме того, ночью в большинстве регионов Украины, кроме запада и востока, а днем в Крыму, Приазовье и восточных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью +9… +14, днем +20… +25 градусов. На юге ночью +13… +18, днем +24… +29 градусов.

Погода в Украине

В Киеве ночью местами ожидается кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью +14, днем +21… +23 градуса.

Как сообщал OBOZREVATEL, лето 2019 года может оказаться самым жарким за последние несколько десятков лет.

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