ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

Прохлада и осадки: синоптики дали весенний прогноз по Украине

Читать материал на украинском

В Украине в субботу, 6 июля, опять будет относительно прохладно как для разгара лета.

Кроме того, ночью в большинстве регионов Украины, кроме запада и востока, а днем в Крыму, Приазовье и восточных областях местами пройдут кратковременные дожди, грозы, сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью +9… +14, днем +20… +25 градусов. На юге ночью +13… +18, днем +24… +29 градусов.

Новости
Максимум +28 и дожди: прогноз погоды в Украине на 5 июля от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

В Киеве ночью местами ожидается кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью +14, днем +21… +23 градуса.

Прохлада и осадки: синоптики дали весенний прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, лето 2019 года может оказаться самым жарким за последние несколько десятков лет.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel