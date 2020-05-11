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11 мая • обновлено в 07:10
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Прогреет до +28! Синоптики порадовали теплым прогнозом в Украине

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В понедельник, 11 мая, на всей территории Украины ожидается по-настоящему летняя погода. В некоторых областях температура воздуха прогреется до +28 градусов.

По прогнозам Укргидрометцентра, осадков в этот день не будет. Ветер северный 5-10 м/с.

Погода в Украине 11 мая

Погода в Украине 11 мая

Температура воздуха днем преимущественно от +24 до +27 градусов. Холоднее всего будет в Луганской, Донецкой и Харьковской областях – от +20 до +22 градусов. Ночью похолодает до +7...+9 градусов.

Прогреет до +28! Синоптики порадовали теплым прогнозом в Украине

Однако, как рассказала синоптик Наталья Диденко, уже 12 мая в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и штормовой ветер.

Прогреет до +28! Синоптики порадовали теплым прогнозом в Украине

"Дорогие метеопаты! Если вам уже сегодня немного некомфортно, возможно, вы уже чувствуете этот, еще далековатый, атмосферний фронт – ведь изменение погоды после понедельника будет существенным. В среду похолодает до +14 +15 градусов. И всю следующую неделю теплой погоды не предвидится, столбики термометров будут колебаться в пределах +14 +18 градусов. Тому, кто хочет вспомнить, что такое лето –все будет завтра", – предупредила синоптик.

Прогреет до +28! Синоптики порадовали теплым прогнозом в Украине

Как писал OBOZREVATEL ранее, несмотря на аномально теплую зиму, летом 2020 года в Украине прогнозируют жару. Однако, по прогнозам синоптиков, также высока вероятность потопов на территории страны.

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Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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