Прогреет до +25! Укргидрометцентр уточнил прогноз погоды на выходные

В Украине в субботу и воскресенье, 9 и 10 мая, ожидается сухая и солнечная погода, небольшие осадки вероятны лишь на востоке страны.

Об этом сказано в прогнозе погоды Украинского гидрометцентра.

Температура воздуха на выходных прогреется от 21 до 25 градусов в западных областях и от 16 до 21 во всех остальных регионах. Гораздо теплее будет также и в ночное время: от +5 до +10 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют тепло в районе 18-20 градусов днем и 8-10 ночью.

Укргидрометцентр

При этом уже в понедельник, 11 мая, западным областям стоит ожидать дожди и грозы. Однако потепление продолжит набирать обороты.

Укргидрометцентр

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко заявила, что в Украину из западной Европы приближается мощная полоса дождей, снег и постепенное похолодание.

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