Прогреет до +24: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В понедельник, 21 октября, в Украине ожидается солнечная погода без осадков.

Как сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра, теплее всего будет в западных областях, где воздух прогреется от +20 до +24 градусов.

В остальных регионах страны столбик термометра будет показывать до +21 градуса, ожидается небольшая облачность. В Киеве в понедельник ожидается от 20 до 22 градусов выше нуля.

При этом ночью будет прохладнее - от 5 до 10 градусов с отметкой "плюс". Но дождей не ожидается.

Прогноз погоды на 21 октября Украинский гидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, первые морозы в Украине ожидаются лишь в середине ноября. Тепло продержится еще неделю, после чего наступит похолодание.

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