Прогреет до +16! Синоптики дали теплый прогноз на начало недели

После неожиданного дождя с градом, в Украину вернется потепление.

Уже в первые дни апреля будет ощущаться улучшение погоды, Как сообщает Укргидрометцентр, потеплеет до 16 градусов.

В понедельник, 1 апреля, осадки не ожидаются, с запада надвинется холодный фронт, однако температура воздуха днем составит +9...+11 градусов. В центральных областях синоптики обещают +11...+13 градусов, в северных областях +10...+12 градусов, в восточных +12...+14 градусов, и на юге +13...+16 градусов.

Погода в Украине 1 апреля meteo.gov.ua

Во вторник, 2 апреля, в восточных областях пройдут дожди. На востоке, в центральных и северных областях днем +7...+10 градусов тепла. На юге – +9...+12 градусов. В западных областях – днем +9...+11 градусов тепла.

Погода в Украине 2 апреля meteo.gov.ua

В среду, 3 апреля, будет также дождливо, как в восточной, так и в западной частях страны. Температура воздуха при этом останется на уровне предыдущего дня – в среднем по стране +7...+10 градусов выше нуля.

Погода в Украине 3 апреля meteo.gov.ua

Погода в Украине pixabay.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в день президентских выборов, которые пройдут 31 марта, украинцев ждет почти летняя погода. В некоторых регионах страны потеплеет до +17 градусов.

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