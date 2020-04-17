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17 апреля • обновлено в 23:45
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Проговорился? Зеленский озвучил количество жертв COVID-19 в Украине

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Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине от коронавируса скончались уже 150 человек.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 17 апреля. По его словам, также число инфицированных составляет более 4 500 человек.

При этом утром Минздрав сообщал о том, что от COVID-19 умерли 125 человек, а заразились 4 662. Вероятно, президент озвучил новые данные, которые еще не были официально опубликованы либо же "округлил" числа.

"Никто не знает, когда коронавирусная инфекция умрет, когда это все закончится. Мы это сдерживаем. У нас пока только более 4500 больных, 150 летальных случаев", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский предупредил украинцев, что заболеть COVID-19 может до 10% от общего количества населения страны. Он подчеркнул, что ситуацию можно пройти относительно безболезненно, если придерживаться условий карантина.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Свобода слова Савика Шустера Коронавирус
Персоны
Савик Шустер Владимир Зеленский
Место
Украина
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