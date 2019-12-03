Главная Новости
3 декабря • обновлено в 07:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

"Прогнулся" от бешеного трафика: свежие фото Крымского моста попали в сеть

4.9т
Читать материал на украинском

В сети появились новые фото пустого Крымского моста, который соединяет оккупированный украинский полуостров с Россией.

На отсутствие трафика по "проекту века" обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25%. Свежие снимки появились на странице в Twitter.

Новости
Обвалят Крымский мост? Оккупанты похвастались новой "победой"

"Свежая скрепа. Переполнена, как обычно, всевозможными авто", – прокомментировала блогер кадры.

Крымский мост пустует после "сезона"

Крымский мост пустует после "сезона"

RoksolanaToday&Крым25%.

Крымский мост пустует после "сезона"

Крымский мост пустует после "сезона"

RoksolanaToday&Крым25%.

Крымский мост пустует после "сезона"

Крымский мост пустует после "сезона"

RoksolanaToday&Крым25%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России перенесли запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с декабря 2019 года на июнь 2020 года. Официальной причиной назвали сохранение уникального памятника археологии – античной усадьбы, которая была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству.

Но у специалистов есть сомнения в правдивости такой причины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
Поделиться в Facebook
16
Комментарии
11
52
Смешно
1
Интересно
0
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
РФ за 5 лет построила энергомост в Крым, мост В Крым, , в Крыму 2 ТЭС, "Турецкий поток" (почти), "Северный поток 2" (почти), трубопровод в Китай "Сила Сибири", начинает строительство моста между РФ и Китаем... а "роксолана" все ездит ищет туристов и снимает помойки....
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Алоизович Петр
Алоизович Петр
Отличная свободная дорога, пролетается с ветерком. Страдайте)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Северг Олег
Северг Олег
Кофе лукойловское... ага ! так и запишем Роксолана спонсирует русскую армию и Путина.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Северг Олег, Дык еще и тот факт что стаканчик стоит просто на панели, говорит о том что дорога ровная... "проклятые русские" :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги