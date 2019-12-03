"Прогнулся" от бешеного трафика: свежие фото Крымского моста попали в сеть

В сети появились новые фото пустого Крымского моста, который соединяет оккупированный украинский полуостров с Россией.

На отсутствие трафика по "проекту века" обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25%. Свежие снимки появились на странице в Twitter.

"Свежая скрепа. Переполнена, как обычно, всевозможными авто", – прокомментировала блогер кадры.

Крымский мост пустует после "сезона" RoksolanaToday&Крым25%.

Крымский мост пустует после "сезона" RoksolanaToday&Крым25%.

Крымский мост пустует после "сезона" RoksolanaToday&Крым25%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России перенесли запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту с декабря 2019 года на июнь 2020 года. Официальной причиной назвали сохранение уникального памятника археологии – античной усадьбы, которая была обнаружена на этапе подготовки территории к строительству.

Но у специалистов есть сомнения в правдивости такой причины.

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