Синоптик рассказала о погоде в первый день ноября: Украину накроет циклон

В первый день ноября над Украиной зависнет циклон, который принесет дожди в большинство регионов.

Прогноз погоды на воскресенье, 1 ноября, опубликовала на своем Telegram-канале синоптик Наталья Диденко. По ее словам, "дождя везде хватит, но с нюансами".

Как пояснила Диденко, в восточной части Украины дожди прогнозируются во второй половине дня и вечером, а в западных регионах осадков вообще не предвидится.

Ветер будет юго-восточным с переходом на северо-западный, 5-12 м/с, местами сильные порывы.

Температура воздуха ожидается невысокой: +8...+11, на юге и востоке +11...+14 градусов.

В Киеве 1 ноября ожидается дождь, порывистый северный ветер и дневная температура воздуха около +8 градусов.

Метеорологическая карата на 1 ноября Telegram / Погода от Натальи Диденко

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань поделился своими прогнозами на ноябрь и декабрь. По его данным, последний месяц осени еще порадует украинцев теплом.