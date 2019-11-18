Туманы, морозы и шторм: в Украину придет резкое похолодание

В ночь на 19 ноября в Украине начнется существенное похолодание. Так, температура будет колебаться в пределах -4...+4°.

Днем столбики термометров в большинстве регионов не подымутся выше +3...10°, написала на своей странице в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, относительно тепло будет только во временно оккупированном Крыму, на юго-западе (Одесская область) и в западных областях. Ночью там воздух прогреется до +3...+8°, а днем ​ – до +11...+14°. Что касается Закарпатья, то там ожидается +16°.

"Дожди маловероятны, однако с туманов может выпадать морось. Видимость на дорогах ограничена, внимательно!" – предупредила синоптик.

Похолодание "Вечерний Харьков"

В Киеве, по словам Диденко, 19 ноября осадки также маловероятны, однако столицу окутает туман. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +1...+4°, в окрестностях Киева – 0...-2°. Днем станет немного теплее – +5...+7°.

"В течение недели температура воздуха будет постепенно дальше снижаться. Осадков существенных не предвидится. 20-21 ноября ветер усилится до штормовых порывов. Словом, для добротной сезонной "какибеки" и белого коня Михаила немного не хватает какого-то хоть завалящего циклона или атмосферного фронта", – подытожила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 ноября Укргидрометцентр объявил I уровень опасности (желтый) из-за того, что ночью и утром большинство областей Украины накрыл туман. Из-за этого видимость на дорогах ограничилась 200-500 метрами.

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