В Украину придет существенное похолодание: появился детальный прогноз по регионам

Дарья Дурова Общество 21:23, 11.08.2020 Обновлено: 21:39, 11.08.2020

В Украине в среду, 12 августа, ожидается существенное похолодание, на юге и востоке страны пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра. На западе средняя температура днем составит от +22 до +27 (на Закарпатье от +29 до +31 градуса).

В центральной и северной части – от +21 до +26. В Сумской области – от +19 до +21 градуса.

На юге и востоке Украины будет теплее, от +25 до +30 градусов.

Погода в Украине на среду.
meteo.gov.ua

В Киеве и области без осадков. Температура днем от +21 до +23, ночью от +14 до +16 градусов.

Погода в Киевской области.
meteo.gov.ua
Прогноз погоды.
meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко заявила, что 12 августа в Украине станет прохладнее, потому что страну пересечет атмосферный фронт.

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