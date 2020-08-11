В Украину придет существенное похолодание: появился детальный прогноз по регионам

В Украине в среду, 12 августа, ожидается существенное похолодание, на юге и востоке страны пройдет небольшой дождь.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра. На западе средняя температура днем составит от +22 до +27 (на Закарпатье от +29 до +31 градуса).

В центральной и северной части – от +21 до +26. В Сумской области – от +19 до +21 градуса.

На юге и востоке Украины будет теплее, от +25 до +30 градусов.

Погода в Украине на среду. meteo.gov.ua

В Киеве и области без осадков. Температура днем от +21 до +23, ночью от +14 до +16 градусов.

Погода в Киевской области. meteo.gov.ua

Прогноз погоды. meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко заявила, что 12 августа в Украине станет прохладнее, потому что страну пересечет атмосферный фронт.