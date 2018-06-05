Прогноз погоды: в Украину идет резкое похолодание

С 6 июня в большинство областей Украины придет ощутимое похолодание.

Как написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, температура воздуха снизится до +18 +24 градусов.

"На юге, юго-востоке (Запорожье, Донецкая область) и на Закарпатье ожидается +24 +27 градусов. Дожди наиболее вероятные в среду в южных областях, в Крыму – сухо", - рассказала она.

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При этом на остальной территории будет сухая погода, без осадков.

"В Киеве завтра также ожидается похолодание - днем ​​около +20 градусов, осадков не будет. Следующая ночь, ночь на четверг, будет кратковременно холодной. На Севере и Западе +9 +12, местами +7 +9 градусов. Остальная территория - ночные +10 +15 градусов", - отметила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во вторник, 5 июня, ожидаются дожди и грозы по всей территории страны.