Погода в Украине в пятницу, 12 июня, ожидается жаркой в центральной и восточной части страны, на остальной территории могут пройти грозовые дожди.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра на официальном сайте. Дожди, в частности, прогнозируют на западе, в Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму.

Там будет немного прохладнее, чем на остальной территории, – от +26 до +30 днем. На Закарпатье, в Крыму и Одессе еще на несколько градусов ниже – от +24 до +28.

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В центральной и восточной части Украины сухо, температура днем от +31 до +35 градусов.

Укргидрометцентр

В Киеве без осадков, от +32 до +34 тепла.

Киевская область Укргидрометцентр

Средняя температура по Украине Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим.Ожидается продолжительный засушливый период.