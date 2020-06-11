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12 июня • обновлено в 00:57
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Появился свежий прогноз погоды в Украине: +35° и грозовые дожди

1.5т
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Погода в Украине в пятницу, 12 июня, ожидается жаркой в центральной и восточной части страны, на остальной территории могут пройти грозовые дожди.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра на официальном сайте. Дожди, в частности, прогнозируют на западе, в Винницкой, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, а также в Крыму.

Там будет немного прохладнее, чем на остальной территории, – от +26 до +30 днем. На Закарпатье, в Крыму и Одессе еще на несколько градусов ниже – от +24 до +28.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

В центральной и восточной части Украины сухо, температура днем от +31 до +35 градусов.

В Украине прогнозируют +35° и грозовые дожди: появился свежий прогноз синоптиков

Укргидрометцентр

В Киеве без осадков, от +32 до +34 тепла.

Киевская область

Киевская область

Укргидрометцентр

Средняя температура по Украине

Средняя температура по Украине

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине июль 2020 года будет жарким и сухим.Ожидается продолжительный засушливый период.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
жара Укргидрометцентр погода
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