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8 марта • обновлено в 20:33
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Украину в мае ждет аномальная жара: появился новый прогноз погоды на весну

1.8т
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Погода в Украине в мае будет аномально жаркой и засушливой.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня". В то же время уже с первых дней лета мужчина обещает чуть ли не тропические ливни.

По словам Горбаня, после двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется жара. "В середине месяца более двух недель без осадков... Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса", – сказал он.

"На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", – добавил Горбань.

Погода в мае будет аномально жаркой

Погода в мае будет аномально жаркой

Lacasamorett.com

Как писал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привести к последующей серьезной засухе.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Прогноз погоды
Персона
Леонид Горбань
Место
Украина
Теги
синоптик Засуха жара погода
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