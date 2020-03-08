Украину в мае ждет аномальная жара: появился новый прогноз погоды на весну

Погода в Украине в мае будет аномально жаркой и засушливой.
Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Сегодня". В то же время уже с первых дней лета мужчина обещает чуть ли не тропические ливни.
По словам Горбаня, после двух месяцев относительного тепла в мае сразу начнется жара. "В середине месяца более двух недель без осадков... Со 2 по 27 мая почти по всем областям, кроме Карпат, не будет дождя. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса", – сказал он.
"На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю", – добавил Горбань.
Погода в мае будет аномально жаркой
Lacasamorett.com
Как писал OBOZREVATEL, жаркая погода в Украине, которая ожидается весной 2020 года, может привести к последующей серьезной засухе.
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