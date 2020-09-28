В Украине снова похолодает, но на выходных тепло вернется: подробный прогноз

В последние дни сентября Украину накроет новый циклон, который принесет дожди и похолодание. Однако на выходных, 3-4 октября, погода снова улучшится, обещают синоптики.

Директор Укргидрометеоцентра Николай Кульбида рассказал OBOZREVATEL, что из-за циклона с Балкан в западных, центральных и южных регионах страны ожидаются сильные осадки. Тем не менее, холодный фронт задержится у нас только до 2 октября.

"Погодные условия в ближайшие дни в очередной раз поменяются. Мы ждем в течение 29-30 сентября, а также 1 октября дожди практически на всей территории Украины, но разной интенсивности. Это произойдет в связи с циклоном, который придет к нам с Балканских стран и некоторое время будет находится на территории Украины. На Прикарпатье, а также в центральных и южных регионах Украины ожидаются сильные дожди, а меньше всего осадков будет на крайнем востоке Украины", – объяснил Кульбида.

По словам синоптика, атмосферный фронт принесет также снижение температуры, поскольку будет облачно, и воздух не сможет достаточно прогреться.

"В большинстве регионов температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов выше нуля, а на юге поднимется до максимальной отметки – 14-18 градусов. Влияние циклона сохранится еще частично 2 октября, а начиная с 3-4 октября можно ожидать улучшение погодных условий, в том числе ощутимое повышение температуры", – уточнил Кульбида.

В своем прогнозе погоды для OBOZREVATEL синоптик Владислав Билык подтвердил приход атмосферного фронта, а также предупредил о порывах ветра.

"В ближайшие трое суток в связи с перемещением циклона на нашу территорию в большинстве областей Украины пройдут дожди, местами с грозами и порывами ветра до 15-20 м/с. Везде, кроме востока, это будут обильные осадки, а в регионе Карпат – ливни. Начиная со второго числа ожидается послабление и постепенное прекращение дождей", – рассказал Билык.

Синоптик добавил, что на Киевщине 29 сентября будет преимущественно без осадков, а небольшой дождь возможен только под вечер. 30 сентября, наоборот, на протяжении всего дня ожидается дождь, местами сильный.

Билык остановился на температуре воздуха в период с 29 сентября по 4 октября.

"Днем температура по всей Украине будет в пределах 16-21 градуса выше нуля, а на юге Украины поднимется до 25 градусов. Начиная со среды, 30 сентября, температура воздуха в большинстве регионов Украины опустится до 10-15 градусов выше нуля, на юге будет держаться на уровне 15-20 градусов, а на востоке – 15-17 градусов. При этом ночью температура по Украине в среднем составит 7-13 градусов выше нуля, а на юге и побережье морей будет 15-17 градусов", – описал синоптик.

В заключение Билык объяснил, что оранжевый уровень опасности, объявленный в Карпатском регионе, означает сильные дожди и ливни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Украину ждут температурные сюрпризы.