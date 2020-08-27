Синоптики предупредили о похолодании и дождях в Украине: появился прогноз погоды по регионам
В Украине в пятницу, 28 августа, дожди пройдут в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях. В остальных регионах ожидается сухая погода.
Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Уточняется, что в северных и восточных регионах местами возможен небольшой кратковременный дождь с грозой, в Черниговской и Сумской областях – умеренные осадки.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью в среднем составит +11...+16, на побережье морей до +19 градусов. Днем по Украине прогнозируют +19...+24, в южной части +25...29 градусов.
В Киеве без осадков, температура ночью +14...+16, днем +20...+22 градуса. При этом местами в Киевской области возможны дожди.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в сентябре ожидается дождливая, но теплая погода. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.