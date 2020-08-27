Синоптики предупредили о похолодании и дождях в Украине: появился прогноз погоды по регионам

Синоптики сообщили о дождях в Украине. Фото автора Vlad Chețan: Pexels

В Украине в пятницу, 28 августа, дожди пройдут в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях. В остальных регионах ожидается сухая погода.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Уточняется, что в северных и восточных регионах местами возможен небольшой кратковременный дождь с грозой, в Черниговской и Сумской областях – умеренные осадки.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью в среднем составит +11...+16, на побережье морей до +19 градусов. Днем по Украине прогнозируют +19...+24, в южной части +25...29 градусов.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

В Киеве без осадков, температура ночью +14...+16, днем +20...+22 градуса. При этом местами в Киевской области возможны дожди.

Погода в Киеве и области. meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5 дней. meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине в сентябре ожидается дождливая, но теплая погода. Осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени, а температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

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