День Независимости пройдет с дождями и шквалами: появился свежий прогноз погоды в Украине

Погода в Украине в понедельник, 24 августа, испортится на западе и севере страны, а также в Винницкой области – там ожидаются грозы.

Днем в этих регионах возможны кратковременные дожди и грозы, в западных областях – местами шквалы до 15-20 м/с, сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

В остальных регионах осадков не прогнозируют. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Средняя температура ночью составит +13...+18, в восточной и северо-восточной Украине +9...+14 градусов. Днем в западных и северных областях будет в среднем +22...+27, на остальной территории +27...+32 градуса.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

На Киевщине в День Независимости Украины ночью и утром осадков не ожидается. Днем синоптики прогнозируют кратковременную грозу. Температура днем в Киевской области ожидается на уровне +23...+25 градусов.

Погода в Киеве и области. meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пять дней. meteo.gov.ua

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