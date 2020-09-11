Синоптики уточнили прогноз погоды на субботу в Украине

Дарья Дурова Общество 21:18, 11.09.2020 Обновлено: 22:23, 11.09.2020

Погода в Украине в субботу, 12 сентября, будет сухой и теплой днем. Ночью на большей части территории прохладной, от +9 до +11 градусов.

В некоторых регионах температура в темную пору суток опустится до +7. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, во всех регионах страны будет наблюдаться малая облачность, без осадков.

Самой жаркой будет погода на юге, а также на Закарпатье, Донецкой и Днепропетровской областях – до +25...+29 градусов днем.

На остальной территории воздух днем прогреется до +21...+25 (в Винницкой области +26) градусов.

Погода в Украине.
meteo.gov.ua

В Киеве и области сухо, +9...+11 ночью и +21...+23 днем. Осадков не прогнозируется.

Погода в Киевской области.
meteo.gov.ua
Прогноз на 5 дней.
meteo.gov.ua

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