Синоптики уточнили прогноз погоды на субботу в Украине

Погода в Украине в субботу, 12 сентября, будет сухой и теплой днем. Ночью на большей части территории прохладной, от +9 до +11 градусов.

В некоторых регионах температура в темную пору суток опустится до +7. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, во всех регионах страны будет наблюдаться малая облачность, без осадков.

Самой жаркой будет погода на юге, а также на Закарпатье, Донецкой и Днепропетровской областях – до +25...+29 градусов днем.

На остальной территории воздух днем прогреется до +21...+25 (в Винницкой области +26) градусов.

В Киеве и области сухо, +9...+11 ночью и +21...+23 днем. Осадков не прогнозируется.

Как сообщал OBOZREVATEL:

по данным Gismeteo, погода в Украине в сентябре ожидается дождливой, но теплой. Температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

Однако в Укргидрометцентре считают, что погода в Украине будет летней лишь до середины сентября, да и то с кратковременными периодами похолодания.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!