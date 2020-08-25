Дожди отступят: появился свежий прогноз погоды в Украине по регионам

В Украине в среду, 26 августа, ожидается сухая погода в большинстве регионов. Дождь прогнозируют днем только в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. Кратковременные дожди, местами с грозами, пройдут ночью в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях.

На Киевщине и Черниговщине ночью возможны значительные осадки. Ветер преимущественно северо-западный, днем ​​в западных и восточных областях юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в среднем +11...+16, в южной части +16...+20 градусов. Днем в западных, северных, большинстве центральных областей +21...+26, на остальной территории +26...+31 градус.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

В Киевской области днем без осадков, ночью умеренный, местами значительный дождь и гроза со шквалами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем +22...+24 градуса.

Погода в Киеве и области. meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пять дней. meteo.gov.ua

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