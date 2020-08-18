На Украину надвигаются ливни: появился детальный прогноз синоптиков

Дарья Дурова Общество 00:53, 19.08.2020

В Украине в среду, 19 августа, ухудшится погода на западе – там обещают сильные ливни.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, местами в западных регионах пройдут грозы, а сильные дожди – днем в Карпатах и на Закарпатье.

На остальной территории страны без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура на западе составит от +22 до +27 (в Ужгороде +28), на юге от +29 до +32 градусов. В остальных регионах синоптики прогнозируют от +28 до +31 градуса.

Погода в Украине.
meteo.gov.ua

В Киеве и области без осадков. Средняя температура днем – от +29 до +31 градуса.

Погода в Киевской области.
meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 5 дней.
meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Лукашенко заявил о захвате власти в Беларуси "нацистами" и припомнил "шарлатанов" из Украины

Зеленский ввел 87-летнего Фокина в ТКГ по Донбассу

Кравчук заявил, что Украина предложит различные варианты переговоров с ОРДЛО

В Беларуси нашли мертвым члена избиркома, который отказался подписать протокол о результатах выборов

В Николаеве депутатов ОПЗЖ забросали яйцами: появилось видео