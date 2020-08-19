На Украину надвигаются ливни: появился детальный прогноз синоптиков

В Украине в среду, 19 августа, ухудшится погода на западе – там обещают сильные ливни.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, местами в западных регионах пройдут грозы, а сильные дожди – днем в Карпатах и на Закарпатье.

На остальной территории страны без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с.

Температура на западе составит от +22 до +27 (в Ужгороде +28), на юге от +29 до +32 градусов. В остальных регионах синоптики прогнозируют от +28 до +31 градуса.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

В Киеве и области без осадков. Средняя температура днем – от +29 до +31 градуса.

Погода в Киевской области. meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5 дней. meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ученые отмечают, что на Земле неумолимо меняется климат.

Ранее начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко заявила, что из-за глобального изменения климата лето в Украине может длиться не три, а четыре месяца.

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