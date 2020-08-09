Погода в Украине резко ухудшится: объявлен I уровень опасности

В Украине в понедельник, 10 августа, ожидается ухудшение погоды – сильные грозы и дожди пройдут на западе, севере и в большинстве центральных областей страны.

В Киеве и Киевской области объявлен I уровень опасности, сообщается на сайте ГосЧС. Гроза в этих регионах ожидается утром и днем.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили, что на большую часть территории страны придет более влажный воздух с севера Атлантики, что приведет к неравномерным дождям и ослаблению жары.

На юге и востоке Украины сохранится сухая погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью в среднем +13...+18, днем ​​+23...+28 градусов. В южных и восточных областях будет жарко – от +29 до +32 градусов.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

В Киеве ночью ожидается +16...+18, днем +​​25...+27 градусов. По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 августа самая высокая температура днем ​​была +34,7 – в 2015 году. Самая низкая – ночью +9,2, в 1891 году.

Погода в Киевской области. meteo.gov.ua

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Прогноз Укргидрометцентра

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным украинских синоптиков, август в Украине будет умеренно теплым, средняя суточная температура установится на уровне 19-24 градусов тепла. В Карпатах будет немного прохладнее – в районе 16-17 градусов. Уровень дождей не превысит допустимый по территории страны, но местами ожидается их дефицит.