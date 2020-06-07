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7 июня • обновлено в 21:07
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Появился прогноз погоды на начало новой недели: Украину накроет жара до +32 и грозы

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Погода в Украине в понедельник, 8 июня, будет дождливой на западе, но сухой и жаркой в остальных регионах.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра. В западных областях страны днем ожидается от +23 до +27 (+28 на Ривненщине), а также дожди. Ночью воздух прогреется до +13...+15 градусов.

Иллюстрация

Иллюстрация

pexels.com

В центре, на юге и востоке синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Днем будет теплее, чем на западе: от +28 (+27 в Одесской области) до +31 градуса. Ночью – от 14 до 17 тепла.

Украину в начале новой недели накроет жара до +32 и грозы: детальный прогноз

meteo.gov.ua

Украину в начале новой недели накроет жара до +32 и грозы: детальный прогноз

meteo.gov.ua

Во вторник, 9 июня, температура в западном регионе будет держаться на уровне предыдущего дня, однако ожидаются грозы.

В других областях Украины будет сухо, температура на несколько градусов поднимется – днем прогнозируют до +32 градусов.

Украину в начале новой недели накроет жара до +32 и грозы: детальный прогноз

meteo.gov.ua

Украину в начале новой недели накроет жара до +32 и грозы: детальный прогноз

meteo.gov.ua

Украину в начале новой недели накроет жара до +32 и грозы: детальный прогноз

meteo.gov.ua

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
жара Укргидрометцентр погода
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