Гололед и туман: синоптики рассказали, чего ждать от погоды во вторник

Погода в Украине во вторник, 15 декабря, будет облачной, в восточном и северо-восточном регионах ожидается мокрый снег.

Кроме того, на западе страны прогнозируют туман, а на востоке (местами и в других областях, кроме южных) – гололед. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть погодную карту, поскролльте страницу вниз).

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили украинцев на странице гидрометцентра в Facebook.

В связи с туманом и гололедицей оглашен I уровень опасности (желтый). Уточним, утром и днем на западе ожидается видимость в 200-500 метров.

Туман (на западе) и гололед в Украине meteo.gov.ua

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Средняя температура днем в центральном и восточном регионах Украины будет держаться на уровне -1...+1. На юге будет +1...+5 (в Крыму до +7) градусов.

В западных областях воздух также прогреется до плюсовых отметок. Днем там ожидается +1...+4 (на Закарпатье до +5). В Хмельницкой и Ривненской области – от 0 до +2 градусов.

Погода в Украине meteo.gov.ua

Погода в Киеве во вторник без осадков, облачно. И днем, и ночью температура в столице и в области ожидается на уровне -1...+1 градуса.

Погода в Киеве и области meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 5 дней meteo.gov.ua

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