Украинцев предупредили о гололеде и тумане: появился прогноз погоды на вторник
Погода в Украине во вторник, 15 декабря, будет облачной, в восточном и северо-восточном регионах ожидается мокрый снег.
Кроме того, на западе страны прогнозируют туман, а на востоке (местами и в других областях, кроме южных) – гололед. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть погодную карту, поскролльте страницу вниз).
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – предупредили украинцев на странице гидрометцентра в Facebook.
В связи с туманом и гололедицей оглашен I уровень опасности (желтый). Уточним, утром и днем на западе ожидается видимость в 200-500 метров.
Средняя температура днем в центральном и восточном регионах Украины будет держаться на уровне -1...+1. На юге будет +1...+5 (в Крыму до +7) градусов.
В западных областях воздух также прогреется до плюсовых отметок. Днем там ожидается +1...+4 (на Закарпатье до +5). В Хмельницкой и Ривненской области – от 0 до +2 градусов.
Погода в Киеве во вторник без осадков, облачно. И днем, и ночью температура в столице и в области ожидается на уровне -1...+1 градуса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Погода в Украине на Новый год ожидается без морозов и снега. Об этом заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова. Эксперт также спрогнозировала, когда в стране начнется существенное похолодание.
Народный синоптик Леонид Горбань также выразил убеждение, что на новогодне-рождественские праздники погода не порадует зимней сказкой.
Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык предположил, что зима 2020-2021 в Украине окажется не такой теплой, как прошлогодняя.