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29 марта • обновлено в 15:38
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В Украине резко ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

1.8т
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Погода в Украине в понедельник, 30 марта, ухудшится – в западном регионе объявили штормовое предупреждение.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях появилось на странице ГосЧС в Facebook. Соответствующие данные также опубликованы Украинским гидрометеорологическим центром.

Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

Faz

Уточняется, что днем на западе страны порывы ветра усилятся до 15-20 м/с (уровень опасности – желтый).

В Украине резко ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

meteo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха, заявили в Украинском гидрометеорологическом институте ГосЧС и НАН Украины.

В то же время по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр ГосЧС погода
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