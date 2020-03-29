В Украине резко ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине в понедельник, 30 марта, ухудшится – в западном регионе объявили штормовое предупреждение.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях появилось на странице ГосЧС в Facebook. Соответствующие данные также опубликованы Украинским гидрометеорологическим центром.

Штормовое предупреждение Faz

Уточняется, что днем на западе страны порывы ветра усилятся до 15-20 м/с (уровень опасности – желтый).

meteo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Украине будет теплая и дождливая погода, но уже в мае ожидается сильная засуха, заявили в Украинском гидрометеорологическом институте ГосЧС и НАН Украины.

В то же время по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 19 апреля.

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