Появился прогноз погоды в Украине на воскресенье: в каких регионах пройдут дожди

Дарья Дурова Общество 22:27, 22.08.2020

В Украине в воскресенье, 23 августа, ожидается сухая и жаркая погода в большинстве областей.

Дожди прогнозируют на Закарпатье, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Местами в этих регионах пройдут грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Средняя температура ночью составит +13...+18, днем +24...+29 градусов. В Карпатах будет прохладнее, +20...+23 градуса.

Погода в Украине.
meteo.gov.ua

В Киеве и области без осадков. Температура днем +26...+28, ночью +14...+16 градусов.

Погода в Киевской области.
meteo.gov.ua
Прогноз погоды на пять дней.
meteo.gov.ua

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