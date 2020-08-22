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Появился прогноз погоды в Украине на воскресенье: в каких регионах пройдут дожди

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
1,4 т.
Погода в Украине

Появился свежий прогноз синоптиков. Фото автора Binyamin Mellish: Pexels

В Украине в воскресенье, 23 августа, ожидается сухая и жаркая погода в большинстве областей.

Дожди прогнозируют на Закарпатье, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Местами в этих регионах пройдут грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Средняя температура ночью составит +13...+18, днем +24...+29 градусов. В Карпатах будет прохладнее, +20...+23 градуса.

Погода в Украине.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

В Киеве и области без осадков. Температура днем +26...+28, ночью +14...+16 градусов.

Погода в Киевской области.

Погода в Киевской области. meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пять дней.

Прогноз погоды на пять дней. meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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