Появился прогноз погоды в Украине на воскресенье: в каких регионах пройдут дожди

В Украине в воскресенье, 23 августа, ожидается сухая и жаркая погода в большинстве областей.

Дожди прогнозируют на Закарпатье, в Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Местами в этих регионах пройдут грозы.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Средняя температура ночью составит +13...+18, днем +24...+29 градусов. В Карпатах будет прохладнее, +20...+23 градуса.

Погода в Украине. meteo.gov.ua

В Киеве и области без осадков. Температура днем +26...+28, ночью +14...+16 градусов.

Погода в Киевской области. meteo.gov.ua

Прогноз погоды на пять дней. meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло ранее прогнозировал, что погода в стране будет летней до середины сентября.

В то же время по данным народного синоптика Леонида Горбаня, на бархатный сезон в Одесской области ожидается похолодание.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!