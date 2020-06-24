Появился прогноз погоды в Украине на четверг: запад продолжит заливать, востоку грозят пожары

Дарья Дурова Общество 22:50, 24.06.2020

Погода в Украине в четверг, 25 июня, продолжит быть дождливой на западе, а также в Одесской области и Крыму. В остальных регионах осадков не предвидится.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра. При этом в ДСНС объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточных регионах, а также в Сумской и Запорожской областях, говорится на сайте ведомства.

На западе дождь и грозы ожидаются во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Черновцах.

Температура днем в западных регионах – в среднем от +23 до +27 (на Закарпатье до +28) градусов.

На юге будет теплее – от +27 до +30. На севере и в центральной части – от +25 до +28, на востоке – от +27 до +29 градусов.

meteo.gov.ua

В Киеве без осадков, днем воздух прогреется от +26 до +28 градусов.

Киевская область.
meteo.gov.ua
Средние температуры по Украине.
meteo.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя годовая температура воздуха в Украине постоянно повышается, причем быстрее, чем глобальная. Поэтому климат постепенно меняется.

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